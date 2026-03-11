Транскаспийский энергомост и критическая роль Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

На прошлой неделе в Баку прошла важная встреча. Состоялся стартовый семинар, организованный Азиатским банком развития (АБР) при участии правительств Азербайджана, Казахстана и Узбекистана по проекту Транскаспийского коридора зеленой энергии. Участники обсудили технико-экономическое обоснование первой фазы проекта, проанализированы подходы. Проект ориентирован на формирование межрегиональной системы объединения электрических сетей трех стран, которая призвана содействовать обмену зеленой энергией в Каспийском регионе и открыть путь к ее экспорту на европейские энергетические рынки.

Как известно, мировая энергетика идет по пути трансформации от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Хотя слишком быстрый старт, взятый в этом вопросе Европой, привел к некоторому "выдыханию", необходимость борьбы с изменениями климата остается на повестке. Как неоднократно указывал Баку, происходить переход должен плавно, без резких движений и с учетом реалий. Сам Азербайджан следует этой формуле и продолжает развитие ВИЭ, в то же время продолжая добычу и экспорт углеводородного топлива. Сегодня партнеры страны тоже начинают постепенно склоняться к поэтапному пути достижения цели как к самому рациональному.

Со своей стороны Баку продолжает оставаться для Европы альтернативным источником нефти и газа, при этом предпринимая шаги к утверждению своей роли и в качестве поставщика зеленой энергии. На карте Евразии постепенно формируется новая инфраструктура, которая может соединить регион Центральной Азии с рынками Европы через Азербайджан. Центральным элементом этой архитектуры становится Транскаспийский коридор зеленой энергии. Речь идет о масштабной системе энергетических связей, в рамках которой электричество, произведенное из солнечных и ветровых источников в странах Центральной Азии и Каспийского региона, будет передаваться через Азербайджан и Южный Кавказ в европейскую энергосистему. Этот проект постепенно превращается из концепции в реальную инфраструктурную инициативу, способную изменить энергетическую карту всего региона.

Ключевым элементом будущего коридора станет подводный высоковольтный кабель, который соединит энергосистемы Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Согласно аналитическому докладу Международного финансового центра "Астана" и Института развития и дипломатии при Университете ADA, эта линия передачи станет фундаментом новой энергетической архитектуры региона.

По сути, речь идет о создании инфраструктуры, которая позволит экспортировать чистую электроэнергию из Центральной Азии в Европейский союз. Подводный кабель через Каспий станет частью более масштабной энергетической схемы - проекта транспортировки зеленой энергии через Черное море, который соединит Южный Кавказ с Европой. Таким образом, формируется протяженный энергетический маршрут: Центральная Азия-Каспийское море-Азербайджан-Южный Кавказ-Черное море-Европа. Это будет первый подобный проект, и он, как ожидается, изменит саму логику энергетического сотрудничества на континенте. Если прежде восток и запад соединяли нефте и газопроводы, то теперь начинается экспорт и транзит электроэнергии.

Для Европейского союза, планирующего полный отказ от ископаемого топлива и ратующего за декарбонизацию, этот коридор имеет стратегическое значение. Он создает дополнительный источник энергоснабжения и способствует диверсификации энергетических поставок, снижая зависимость от нефти и газа. Не случайно инициатива рассматривается в контексте европейской программы инфраструктурного развития Global Gateway.

Напомним, что в апреле 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании, положив начало созданию совместного предприятия для реализации Транскаспийского энергетического коридора. Инициатива получила поддержку крупных международных финансовых институтов, включая Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Итальянская компания CESI уже приступила к разработке технико-экономического обоснования проекта. Ожидается, что ТЭО будет готово уже к началу 2027 года, после чего проект перейдет на стадию финансирования и практической реализации.

Транскаспийский коридор зеленой энергии является составной частью проекта Черноморского энергетического кабеля Black Sea Energy, реализуемого с ключевым участием Азербайджана.

В начале декабря Еврокомиссия, наконец, предоставила Black Sea Energy статус PMI. Статус PCI/PMI (Проект общеевропейского интереса) делает проект привлекательным для инвесторов, в первую очередь европейских. Статус открывает перед проектом большие возможности. Он позволит пользоваться ускоренными административными процедурами, обеспечивает проект специальной правовой базой, трансграничной совместимостью регулирования, возможностью получения финансирования ЕС.

Напомним, что первоначально страны Центральной Азии не имели отношения к проекту экспорта зеленой энергии в Европу. Ссоглашение о стратегическом партнерстве по строительству Black Sea Energy было подписано 17 декабря 2022 года Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией в Бухаресте. Проект предусматривает прокладку подводного кабеля протяженностью 1195 км, предназначенного для поставок электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. По инициативе Азербайджана к системе присоединились Казахстан и Узбекистан. И теперь Black Sea Energy значительно расширил границы, что значительно увеличит возможности этого энергокоридора.

В настоящее время в партнерских странах ЦА развивается солнечная и ветровая энергетика. Азербайджан тоже сказал свое слово в этом вопросе. Введена в эксплуатацию крупнейшая в регионе солнечная электростанция "Гарадаг" мощностью 230 МВт, построенная компанией Masdar, начала работу ветровая электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, реализованная компанией ACWA Power. Кроме того, в Билясуваре начато строительство СЭС, которая оспорит статус крупнейшей на Южном Кавказе у гарадагской. Солнечные и ветровые электростанции строятся также в других регионах страны, включая освобожденные территории и Нахчыванскую Автономную Республику. Баку поставлена цель - к 2030 году довести мощность возобновляемых источников энергии до 6-8 ГВт, а их долю в энергобалансе - примерно до 38-40 процентов.

Министр энергетики АР Парвиз Шахбазов в ходе выступления на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по "зеленой" энергетике в Баку сообщил, что Азербайджан реализует план по производству 8 ГВт возобновляемой энергии для внутреннего потребления, экспорта и работы дата-центров. По его словам, из этой мощности 2 ГВт будут интегрированы в национальную сеть уже в 2027 году, а экспорт 3,9 ГВт, как планируется, начнется с 2032 года.

Однако это не единственное направление, по которому работает сегодня Азербайджан. Началось строительство Зангезурской линии электропередачи мощностью 1 тыс. МВт, которая станет основным звеном зеленого энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа. Кроме того, оцениваются технические решения для интеграции 1 ГВт солнечной энергии из Нахчывана в турецкую сеть и продолжаются работы по проекту энергокоридора Азербайджан-Турция-Грузия-Болгария.

Ранее турецкая сторона сообщала о планах в марте текущего года вывести проект коридора Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария на следующий этап. А недавно Румыния заявила о намереним присоединиться к этому проекту. В связи с этим турецкая сторона разработала проект протокола о внесении правок в меморандум, подписанный в прошлом году, с учетом интересов Бухареста.

Напомним, что меморандума о взаимопонимании по созданию коридора Азербайджан-Турция-Грузия-Болгария был подписан в апреле 2025 года. В ближайшее время начнется выбор консультанта для разработки ТЭО проекта.

Излишне говорить, как реализация всех этих проектов укрепит роль Азербайджана в регионе. Он останется ключевым звеном при любом раскладе. И эта роль будет только усиливаться с расширением геополитических пертурбаций.