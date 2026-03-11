Президент Тимор-Лесте прибыл в Азербайджан

11 марта Президент Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамуш-Орта прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев высокого гостя встретили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.