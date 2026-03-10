Эрдоган и Зеленский обсудили региональные и глобальные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что конфликт в Иране не должен помешать поиску мира в Украине, что полезно продолжать переговоры без промедления, что важно залечить раны Украины, начать восстановительные работы и обеспечить постоянную безопасность.

Он подчеркнул, что безопасность судоходства в Черном море имеет критическое значение для Турции, что обеспечение перемирия, которое позволит защитить энергетическую инфраструктуру и порты, может способствовать укреплению доверия между сторонами. По его словам, Турция окажет всю возможную поддержку в этом вопросе.