Ахмед аш-Шараа позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

10 марта Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность напряженностью, возникшей в регионе Ближнего Востока, отмечена необходимость предотвращения шагов, которые могут негативно повлиять на безопасность и стабильность государств региона.

Во время телефонного разговора также были затронуты азербайджано-сирийские двусторонние отношения, отмечена заинтересованность обеих сторон в укреплении связей, расширении сотрудничества в различных сферах. Достигнута договоренность о продолжении контактов.