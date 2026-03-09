Саудовская Аравия резко осудила атаки Ирана

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вновь выразило решительное осуждение иранских атак против королевства, стран-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также ряда арабских, исламских и дружественных государств.

Как сообщает Day.Az, в заявлении МИД отмечается, что такие действия недопустимы и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах.

В ведомстве подчеркнули, что Саудовская Аравия оставляет за собой полное право принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности, суверенитета, а также безопасности граждан и резидентов, и для сдерживания агрессии.

"Удары по гражданским объектам, аэропортам и нефтяным объектам не отражают ничего, кроме стремления угрожать безопасности и стабильности и продолжать грубое нарушение международных уставов и норм международного права", - заявили в МИД королевства.

Ранее мы сообщали, что Иран выпустил баллистическую ракету в сторону Турции.