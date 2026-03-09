Главы МИД Азербайджана и Португалии обсудили риски для региональной безопасности

Министр иностранных дел Португалии Паулу Рангел позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Министры обсудили риски для региональной безопасности в результате войны на Ближнем Востоке. В этом контексте была признана недопустимой и осуждена дроновая атака с территории Ирана по Нахчыванской АР Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Португалией, включая политический диалог, экономическое сотрудничество и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Министры подчеркнули важность продолжения взаимных контактов.