Трамп раскрыл детали принятия решения об окончании войны в Иране

Решение о завершении военной операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава Штатов Дональд Трамп в интервью Times of Israel.

"Я думаю, это обоюдное решение ... в некоторой степени. Мы общаемся. Я приму решение в нужный момент, но все будет принято во внимание", - отметил политик.

Так Трамп ответил на вопрос о том, будет ли он один принимать решение о завершении операции против Ирана или же Нетаньяху также повлияет на ситуацию.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.