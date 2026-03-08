Молитва 19-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

19 марта - девятнадцатый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:36, а ифтар в 18:55.

Предлагаем вашему вниманию молитву девятнадцатого дня месяца:

"Allahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatih. Və səhhil səbili ila xeyratih. Və la təhrimni qəbulə həsənatih. Ya hadiyən iləl-həqqil-mubin".

Перевод:

"Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Даруй мне сполна благость этого месяца и облегчи мне путь достижения его добра, не лишай меня милости принятия благих деяний. О наставляющий к явной истине!"

