Молитва 19-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 марта - девятнадцатый день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:36, а ифтар в 18:55.
Предлагаем вашему вниманию молитву девятнадцатого дня месяца:
"Allahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatih. Və səhhil səbili ila xeyratih. Və la təhrimni qəbulə həsənatih. Ya hadiyən iləl-həqqil-mubin".
Перевод:
"Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Даруй мне сполна благость этого месяца и облегчи мне путь достижения его добра, не лишай меня милости принятия благих деяний. О наставляющий к явной истине!"
С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.
