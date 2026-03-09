Рассекречены подробности об обновленном настольном компьютере Apple iMac

Компания Apple планирует обновить цветовую палитру iMac в 2026 году. Как передает Day.Az, об этом сообщает MacRumors, ссылаясь на журналиста Марка Гурмана из Bloomberg.

По информации Гурмана, следующая версия iMac получит новый набор расцветок, что станет первым значительным обновлением цветовой линейки устройства за последние пять лет.

Редизайн iMac, представленный в 2021 году, предложил двухцветное оформление: задняя алюминиевая панель и подставка были выполнены в насыщенном оттенке выбранного цвета, в то время как нижняя часть передней панели под экраном имела более светлый пастельный тон. Рамка дисплея в каждой версии оставалась белой.

Модель с чипом M1 была доступна в семи цветах: синем, зеленом, розовом, желтом, оранжевом, фиолетовом и серебристом. В 2023 году, с выпуском версии на чипе M3, цветовая палитра осталась неизменной. В 2024 году Apple немного подкорректировала оттенки, сделав их более насыщенными, однако набор цветов остался прежним.

Гурман утверждает, что новый iMac может быть представлен после обновленных моделей Mac Studio, которые ожидаются в середине 2026 года.