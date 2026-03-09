В Баку представлено творческое наследие Фредди Меркьюри и группы Queen

В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся яркий вечер, посвящённый творчеству одной из самых легендарных рок-групп в истории мировой музыки Queen, сообщает Day.Az.

Музыкальная программа для поклонников классического рока, живое звучание, энергетика сцены и искренность исполнения позволили по-новому почувствовать атмосферу культовых произведений.

В этот вечер со сцены прозвучали самые известные композиции группы, которые на протяжении десятилетий занимают особое место в истории мировой музыки. Ведущим исполнителем был Ильгар Бекиров, представивший хиты в сопровождении поп-группы Театра песни.

В программу вечера вошли композиции, ставшие визитной карточкой творчества легендарного фронтмена группы Фредди Меркьюри. Эти произведения - Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, I Want to Break Free, Love of My Life, Under Pressure - не только принесли группе мировую славу, но и навсегда вошли в золотой фонд рок-музыки.

Концерт стал своеобразным путешествием по творческому наследию группы Queen, вновь напомнив слушателям о силе, харизме и художественной уникальности их музыки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.