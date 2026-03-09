https://news.day.az/world/1820990.html Турция предупредила Иран о решительных мерах в ответ на угрозы Турция предупредила Иран о решительных мерах в ответ на угрозы. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции. В ведомстве подчеркнули, что Анкара придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности.
Турция предупредила Иран о решительных мерах в ответ на угрозы
Турция предупредила Иран о решительных мерах в ответ на угрозы.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.
В ведомстве подчеркнули, что Анкара придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности.
"Мы вновь подчеркиваем: любая угроза, направленная против нашей территории или воздушного пространства, встретит все необходимые меры - решительные и без промедления.
Мы напоминаем всем сторонам, что прислушаться к предупреждениям Турции - в интересах каждого", - отметили в ведомстве.
Ранее мы сообщали, что Иран выпустил баллистическую ракету в сторону Турции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре