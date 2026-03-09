Турция предупредила Иран о решительных мерах в ответ на угрозы.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что Анкара придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности.

"Мы вновь подчеркиваем: любая угроза, направленная против нашей территории или воздушного пространства, встретит все необходимые меры - решительные и без промедления.

Мы напоминаем всем сторонам, что прислушаться к предупреждениям Турции - в интересах каждого", - отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что Иран выпустил баллистическую ракету в сторону Турции.