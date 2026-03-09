Тренер сборной Ирака призвал перенести матч плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд призвал перенести матч плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, специалист связал эту просьбу с транспортными и авиационными проблемами, возникшими на фоне военной напряженности в соседнем Иране.

31 марта сборная Ирака должна сыграть в мексиканском Монтеррее с победителем пары Боливия - Суринам за путевку на чемпионат мира. Однако после нанесенных 28 февраля авиаударов США и Израиля по Ирану ситуация в регионе обострилась, а воздушное пространство Ирака было закрыто.

Арнольд заявил, что перенос матча позволил бы команде лучше подготовиться к одной из самых важных игр для страны за последние десятилетия.

Он также предложил провести сначала матч между Боливией и Суринамом, а Ирак сыграл бы с победителем этой пары в США за неделю до чемпионата мира.