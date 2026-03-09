Из Азербайджана в Армению отправлен очередной поезд с российским зерном - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня с железнодорожной станции Баладжары был отправлен грузовой поезд из 7 вагонов с российским зерном, перевозимым в Армению транзитом через территорию Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, общий вес зерна, отправленного в Армению, составляет 488 тонн.
Так, на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан уже отправлено более 21 тысячи тонн зерна (302 вагона), а также 610 тонн удобрений (9 вагонов).
Так, далее поезд проследует через станцию "Беюк Кясик" в Грузию, откуда направится в направлении Армении.
Напомним, что в последний раз 4 февраля из Азербайджана транзитом в Армению был отправлен грузовой поезд из 8 вагонов, перевозивший 560 тонн российского зерна.
