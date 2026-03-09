Инициированная Президентом Ильхамом Алиевым Концепция "Культура Азербайджана - 2040" станет основой долгосрочных преобразований в этой сфере

Утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым Концепция "Культура Азербайджана - 2040" определяет долгосрочные приоритеты и направления развития сферы культуры нашей страны. Эта великолепная программа станет опорой культурных преобразований в Азербайджане.

Об этом сказала в комментарии Day.Az хореограф, проректор по международным связям Бакинской хореографической академии, доцент кафедры народных и современных танцев, президент Азербайджанского танцевального союза, Народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова.

По ее словам, Концепция охватывает развитие всех направлений культуры и искусства Азербайджана. Документ отличается масштабностью и детальной проработкой. Как подчеркнула Тарана Мурадова, он соответствует богатому и многогранному культурному наследию страны, которое прославило Азербайджан во всем мире.

"Несомненно, хореография тоже подпадает под цели и задачи документа. У нас большие планы по развитию нашего вида искусства, национального танца, сохранению древнего искусства Азербайджана. Наряду с сохранением традиций мы намерены шагать вперед, развивать современное танцевальное искусство в самых разных жанрах - классическом, народном, спортивном. Искусство - это масштабная сфера, дающая огромный простор для самореализации. Азербайджанской хореографической школе 97 лет. Сегодня мы стараемся ее развивать в разных жанрах и масштабах, но не теряя при этом исторических корней. Эта линия как раз соответствует Концепции, которая говорит также о балансе между традициями и инновациями. Сохраняя корни и опираясь на них, мы идем вперед и развиваем нашу хореографическую школу", - сказала Народная артистка.

Наша собеседница отметила среди приоритетных задач Концепции изучение и популяризацию материального и нематериального культурного наследия Азербайджана, развитие современного искусства, выявление молодых талантов, продвижение азербайджанской культуры и искусства на международной арене. В целом, по словам Тараны Мурадовой, Концепция формирует модель национальной культуры Азербайджана.

"Уверена, что Концепция будет успешно реализована и станет фундаментом для формирования современной, но в то же время основанной на богатом наследии культурной среды.

Что касается нашей сферы, то у нас на 2026 год большие планы. Мы планируем открыть кафедру современного танца, развивать современное танцевальное искусство, параллельно совершенствуя классическую культуру танца. Мы будем продолжать представлять искусство азербайджанского классического и народного танца во всем мире. Предстоит решить ряд и других вопросов, связанных с хореографическим искусством Азербайджана. Эти вопросы помогут заинтересовать новое поколение, которое придет и будет продолжать наше общее дело.

Во всех наших планах мы будем опираться на Концепцию. Она, еще раз повторю, широка и богата. Уверена, что каждый, кто с ней ознакомится, получит импульс к тому, чтобы еще активнее работать на благо нашего Азербайджана", - сказала Тарана Мурадова.