https://news.day.az/world/1820845.html Иранский снаряд упал в Саудовской Аравии - есть погибшие и раненые В Саудовской Аравии в результате попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, ещё 12 получили ранения. Как передает Day.Az, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera. Отмечается, что инцидент произошёл в провинции Эль-Хардж. Ранее Саудовская Аравия осудила удары Ирана по Азербайджану.
