Иранский снаряд упал в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии в результате попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, ещё 12 получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что инцидент произошёл в провинции Эль-Хардж.

Ранее Саудовская Аравия осудила удары Ирана по Азербайджану.