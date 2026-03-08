ЦАХАЛ начал новую серию крупномасштабных ударов по Ирану

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) начали новую серию крупномасштабных атак на цели в Тегеране и других районах Ирана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении пресс-службы армии отмечается: "Израильская армия нанесла крупномасштабные удары по целям иранского режима в Тегеране и других районах Ирана".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.