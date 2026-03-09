Бахрейнский Bapco Energies объявил форс-мажор после атаки иранского беспилотника на завод

Компания Бахрейна "Bapco Energies" объявила форс-мажор в отношении своих операций.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, форс-мажор освобождает стороны от ответственности за невыполнение обязательств в случае чрезвычайных обстоятельств, когда события находятся вне контроля сторон.

Заявление было сделано после того, как поступили сообщения о густом дыме, поднимавшемся из района, где расположен нефтеперерабатывающий завод "Bapco".

"Bapco" - ключевой нефтеперерабатывающий завод Бахрейна и важный объект для энергетического сектора страны.

СМИ сообщают, что в результате атаки иранского беспилотного летательного аппарата в районе Ситра были зафиксированы пострадавшие и разрушения.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.