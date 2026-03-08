Король Великобритании может лишить своего брата права на престол

Король Великобритании Карл III обсудит со странами Содружества исключение экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из числа наследников престола.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

"Ожидается, что переговоры с лидерами стран Содружества коснутся исключения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии наследования", - сказано в статье.