Король Великобритании может лишить своего брата права на престол

Король Великобритании Карл III обсудит со странами Содружества исключение экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из числа наследников престола. Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.