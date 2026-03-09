Американская ракета дала сбой и рухнула в жилом районе

В столице Бахрейна - Манаме 9 марта американская ракета Patriot отклонилась от курса и упала в жилом районе города.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TRT Haber.

В публикации говорится о том, что зенитная ракета дала сбой. В Сети опубликовали кадры нетипичной траектории полета ракеты.

Ранее в ОАЭ опровергли сообщения о том, что они первые нанесли удар по Ирану.