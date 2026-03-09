https://news.day.az/world/1820877.html Американская ракета дала сбой и рухнула в жилом районе - ВИДЕО В столице Бахрейна - Манаме 9 марта американская ракета Patriot отклонилась от курса и упала в жилом районе города. Как передает Day.Az, об этом сообщает TRT Haber. В публикации говорится о том, что зенитная ракета дала сбой. В Сети опубликовали кадры нетипичной траектории полета ракеты.
В столице Бахрейна - Манаме 9 марта американская ракета Patriot отклонилась от курса и упала в жилом районе города.
Как передает Day.Az, об этом сообщает TRT Haber.
В публикации говорится о том, что зенитная ракета дала сбой. В Сети опубликовали кадры нетипичной траектории полета ракеты.
Ранее в ОАЭ опровергли сообщения о том, что они первые нанесли удар по Ирану.
