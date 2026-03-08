OpenAI снова отложила запуск режима Adult Mode в ChatGPT

Компания OpenAI снова отложила запуск функции Adult Mode в сервисе ChatGPT - специального режима для совершеннолетних пользователей, который должен предоставить доступ к контенту для взрослых.

Идея разработки этой функции была впервые озвучена генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом в октябре прошлого года. Он заявил, что после внедрения более строгой системы проверки возраста компания планирует предоставить взрослым пользователям доступ к определенным категориям контента, включая эротические тексты.

Первоначально запуск Adult Mode планировался на декабрь, но релиз был отложен. Тогда, по данным СМИ, Альтман отправил сотрудникам внутреннее сообщение с пометкой "код красный", призвав команды сосредоточиться на улучшении основного пользовательского опыта ChatGPT.

Как сообщил представитель OpenAI, запуск режима снова откладывается. Компания решила сосредоточиться на задачах, которые затрагивают более широкую аудиторию пользователей, включая повышение интеллектуальных возможностей модели, улучшение ее поведения и развитие проактивных функций.

В OpenAI подчеркнули, что продолжают придерживаться принципа, согласно которому совершеннолетних пользователей следует рассматривать как взрослых, однако для корректной реализации режима требуется дополнительное время. Точные сроки его запуска пока не раскрываются.