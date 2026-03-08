Российская спортсменка завоевала золото юниорского чемпионата Европы в Шахдаге
Российская ски-альпинистка Анастасия Пшеничная стала победительницей вертикальной гонки на юниорском чемпионате Европы по ски-альпинизму, который проходит в Шахдаге.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсменка преодолела дистанцию за 40 минут 45,1 секунды и завоевала золотую медаль соревнований.
Второе место заняла представительница Польши Наталия Бобровская, уступившая победительнице 1 минуту 12,9 секунды. Бронзовую награду завоевала Рабия Булут из Турции с отставанием 1 минута 58,8 секунды.
Ранее на этом же турнире Пшеничная уже завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке, а также бронзу в смешанной эстафете вместе с Рустамом Елчяном.
Отметим, что на юниорском чемпионате Европы российские спортсмены выступают под флагом своей страны.
