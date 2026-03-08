В Нахчыване открылась выставка "Женщины и цветы", посвященная 8 марта

В выставочном салоне имени Бехруза Кенгерли Союза художников Нахчыванской Автономной Республики открылась художественная выставка под названием "Женщины и цветы", приуроченная к Международному женскому дню - 8 марта.

Как передает Day.Az, об этом Trend Life сообщили организаторы.

Экспозиция стала своеобразным праздничным художественным посланием, посвященным красоте, вдохновению и духовной силе женщины. В выставке приняли участие более 30 художниц, представивших вниманию посетителей десятки живописных и графических произведений.

Тема цветов, выбранная в качестве центрального художественного образа, стала символом весны, обновления и нежности. В работах авторов цветы выступают не только элементом декоративной композиции, но и метафорой женственности, внутренней гармонии и жизненной энергии. Холсты передают индивидуальный взгляд художниц на окружающий мир, ее эмоции, настроение и творческое мировосприятие.

Натюрморты с цветами, лирические композиции, символические образы и пейзажи создают атмосферу весеннего пробуждения природы и наполняют пространство выставочного зала особой теплотой и светом. Одни произведения отличаются тонкой цветовой гармонией и пластикой форм, другие - эмоциональностью и композиционными решениями.

Открытие выставки прошло в теплой и праздничной атмосфере. Гости мероприятия поздравили художниц с Международным женским днем, отметив их вклад в развитие изобразительного искусства региона и подчеркнув важную роль женщины в культурной жизни общества.