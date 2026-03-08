В Иране назвали фамилию нового верховного лидера

Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, какой была у погибшего несколько дней назад духовного лидера страны Али Хаменеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член Совета экспертов, участвующих в выборе нового лидера исламской республики.

"Мы избрали нового лидера", - указал член совета, слова которого приводит телеканал Al Hadath.

"Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера", - добавил он.

До последнего времени считалось, что наиболее вероятным кандидатом на пост является сын погибшего духовного лидера Али Хаменеи Моджтаба.