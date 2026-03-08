https://news.day.az/world/1820852.html В Иране назвали фамилию нового верховного лидера Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, какой была у погибшего несколько дней назад духовного лидера страны Али Хаменеи. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член Совета экспертов, участвующих в выборе нового лидера исламской республики.
Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, какой была у погибшего несколько дней назад духовного лидера страны Али Хаменеи.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член Совета экспертов, участвующих в выборе нового лидера исламской республики.
"Мы избрали нового лидера", - указал член совета, слова которого приводит телеканал Al Hadath.
"Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера", - добавил он.
До последнего времени считалось, что наиболее вероятным кандидатом на пост является сын погибшего духовного лидера Али Хаменеи Моджтаба.
