Тиагу Мотта может возглавить "Тоттенхэм"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Тиагу Мотта может стать новым наставником "Тоттенхэма".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, текущий тренер "шпор" Игор Тудор может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. 42-летний Мотта является одним из главных претендентов на эту должность.

На данный момент "Тоттенхэм" с 29 очками занимает 16-е место в таблице АПЛ. Команда всего на одно очко опережает идущий 18-м "Вест Хэм".

Мотта остается без работы с марта 2025 года, когда он покинул "Ювентус".