США эвакуируют неэкстренный персонал из посольства в Саудовской Аравии

США распорядились, чтобы сотрудники посольства, относящиеся к неэкстренному персоналу, и члены их семей покинули Саудовскую Аравию в связи с рисками для безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный департамент США, это решение вносит изменения в предоставленное 3 марта разрешение на добровольный выезд неосновного персонала.

"После начала боевых действий между США и Ираном 28 февраля сохраняется угроза атак беспилотников и ракет со стороны Ирана, а также наблюдаются значительные перебои в коммерческих авиаперевозках. Правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи американским гражданам в Саудовской Аравии из-за рисков безопасности", - говорится в заявлении.

Кроме того, для сотрудников правительства США в стране продолжают действовать ограничения на поездки. Им запрещено приближаться к границе с Йеменом на расстояние менее 20 миль, а также посещать Катиф в неслужебных целях.

Гражданам США, находящимся в Саудовской Аравии, рекомендовано соблюдать аналогичные меры предосторожности и обращаться в посольство США в случае необходимости получения помощи.