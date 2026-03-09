Госминистр Великобритании выразил обеспокоенность в связи с атакой иранских дронов на Азербайджан
Государственный министр Великобритании по вопросам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.
Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.
Основной темой обсуждения между сторонами стала нарастающая военная эскалация на Ближнем Востоке.
Британская сторона выразила серьёзную обеспокоенность в связи с атакой иранских беспилотников на нашу страну и подчеркнула недопустимость угрозы, направленной против гражданской инфраструктуры и безопасности населения Азербайджана.
Министр Джейхун Байрамов отметил, что подобные действия способствуют дальнейшему росту напряжённости в регионе. Он также подчеркнул, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Азербайджана.
В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по вопросам повестки двусторонних отношений, темам двустороннего и регионального сотрудничества.
