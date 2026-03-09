Нахчыванский аэропорт возобновляет работу

Деятельность Нахчыванского международного аэропорта будет восстановлена сегодня с 18:00 по бакинскому времени.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в аэропорту.

Отмечается, что в первую очередь будет возобновлено внутреннее авиасообщение.

В информации также подчеркивается, что в настоящее время продолжаются ремонтные работы в частях аэропорта, поврежденных в результате удара беспилотника.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 9 марта 2026 года возобновляет прямые рейсы из Баку в Нахчыван.

Напомним, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад. В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.

В связи с этим все рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку с 5 марта 2026 года были отменены.