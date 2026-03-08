Автор: Акпер Гасанов

В поистине нелепом свете оказались выставлены все те иранские и иные политики, чиновники, представители СМИ, которые с пеной у рта пытались отрицать очевидное - причастность провокации против Азербайджана. Напомню, что Министерство обороны Азербайджана установило, что четыре беспилотных летательных аппарата, направленные Ираном, были запущены в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак.

Один из них был нейтрализован Азербайджанской армией, а другие нацелились на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. По данному факту в Азербайджане возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом и созданием угрозы авиационной безопасности.

Азербайджан справедливо и обоснованно требует принесения четких и ясных извинений, а также наказания всех виновных в этой провокации. Иранская сторона выбрала "тактику" отрицания очевидного, не признавая своей бесспорной вины. И вот, буквально вчера, Центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" позволил себе озвучивание открытой угрозы в адрес Азербайджана.

По словам представителя этого штаба, Иран "приложил все усилия для обеспечения того, чтобы не нанести ущерба национальной безопасности и интересам дружественных, соседних и мусульманских стран".

Как видим, тут уже содержится ложь. Ибо, по территории Азербайджана с территории Ирана уже были запущены дистанционно управляемые беспилотные летательные аппараты, оснащенные взрывными боеголовками. Они уже нанесли ущерб нашей национальной безопасности и нашим интересам. Они уже продемонстрировали враждебные намерения, как минимум, определенной части руководства ИРИ по отношению к Азербайджану.

Идем далее. Они призывают Азербайджан, как мусульманскую страну, "не ставить под угрозу безопасность своего собственного народа и Ирана".

Фраза по мусульманский Азербайджан, признаемся, прозвучала очень цинично. И не только по причине того, что мусульманский Иран, который уже день бомбит такие же мусульманские страны Ближнего Востока и запускает дроны по мусульманскому Азербайджану. Просто мы помним, как мусульманский Иран не закрыл свою сухопутную границу с Арменией в годы Первой Карабахской Войны, как это сделала мусульманская Турция.

Наоборот, мусульманский Иран соучаствовал в грабеже природных ресурсов мусульманского Азербайджана на временно оккупированных территориях нашей страны. Политики и духовные лидеры мусульманского Ирана и ранее делали угрожающие заявления в адрес мусульманского Азербайджана. Так что, взывание к религиозному фактору со стороны командования "Хатам аль-Анбия" режет слух. Тем более, что по своей сути, их заявление было признанием причастности иранской стороны к осуществлению террористической по сути провокации против Азербайджана в нахчыванском направлении.

Просто на сей раз, вместо отрицания очевидного, мы видим пример шантажа и угроз. А также пример попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана. И такого рода риторика прозвучала и из уст секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Отмечу, что в настоящее время Лариджани считается самым высокопоставленным представителем системы безопасности, координирующим военные и стратегические действия Ирана в условиях противостояния с США и Израилем. Ряд международных аналитиков отмечает, что в сложившейся ситуации он фактически выступает де-факто главой государства и правительства Ирана.

Так вот, он в субботу выступил с "важными" заявлениями в интервью государственному телевидению. И подчеркнул в нем, что "у Ирана нет проблем с Баку, однако в случае враждебных действий с территории Азербайджана последует ответ". Снова ложь, манипуляция, провокация, шантаж. Ведь, официальный Баку многократно и на самом высоком и разном уровне подчеркивал, что территория нашей страны не будет использована для ударов по Ирану.

Азербайджан свое слово сдержал. А что в ответ? А в ответ мы увидели, как с территории Ирана по НАР уже были запущены БПЛА, оснащенные взрывными боеголовками. А теперь мы видим и слышим, как в Иране перешли к открытым угрозам в адрес нашей страны. Все это - ошибочная тактика поведения, выбранная иранской стороной. И Азербайджан может на нее ответить. Всему свое время.