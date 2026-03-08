Приключения в Карабахе французского ботаника - увиденное он намерен представить всему миру

В рамках проекта "Öyrədərək Öyrənirəm" (Учусь, обучая), реализуемого Министерством культуры Азербайджана и направленного на активизацию театрального процесса в регионах, а также на повышение профессионального уровня кадров в театральной сфере, молодой и талантливый режиссер Фуад Джавадзаде начал проведение мастер-классов в Агдамском государственном драматическом театре.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Азербайджанский государственный национальный театр юного зрителя.

В течение месяца проходили занятия на тему "Путь от раскрытия природной сущности актера к созданию сценического образа. Психофизические этапы системы К. С. Станиславского".

С целью совершенствования практических и теоретических знаний в ходе мастер-классов творческим коллективом на основе пьесы Мирзы Фатали Ахундзаде "Повесть о Мусье Жордане - ученом-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне" был подготовлен спектакль "Приключения в Карабахе Мусье Жордана".

Премьера постановки первоначально состоялась в Карабахе - в Агдамском государственном драматическом театре. Затем спектакль с успехом демонстрировался в близлежащих городах и районах.

По случаю 10 марта - Дня национального театра в Азербайджане, при совместной организации Министерства культуры, ТЮЗа и Союза театральных деятелей Азербайджана, состоялась бакинская премьера этого спектакля.

Сценическое произведение, созданное на основе новаторского взгляда и творческого, инновационного подхода молодого режиссера, было тепло принято столичной публикой и встречено с большим интересом, воодушевлением и продолжительными аплодисментами.

Действие постановки происходит в 1848 году. Основную сюжетную линию спектакля составляет приезд французского ученого-ботаника Мусье Жордана в Карабах. Он стремится ближе познакомиться с традициями края, знаменитыми карабахскими коврами, лошадьми, мугамом, кухней и богатым миром растений. Увиденное он намерен представить всему миру, для чего хочет увезти с собой во Францию Шахбаз бека. Спектакль знакомит зрителей с традициями и обычаями Карабаха, одновременно пропагандируя идеи просвещения, критикуя невежество и утверждая ценность науки. Режиссёрская интерпретация Фуада Джавадзаде бережно сохраняет авторскую идею и сюжетную канву произведения, представляя собой современную национальную адаптацию классического наследия.

Художник-постановщик Мушвиг Гараев, художник по костюмам - Гонча Газизаде, музыкальное оформление - Заур Рашидов, хореография - Шукюр Гасанзаде, ассистент режиссера - Джейхун Юсифов. В ролях - Керим Гасанов, Анар Ахмед, Зарифа Агаева, Фархад Фархадзаде, Афарда Ахмедова, Рамиль Гусейнзаде, Хаяла Худдатова, Джамал Заманов, Турал Юсифов, Бехбуд Аскеров, Туран Нариманов и Юсиф Зиядлы.