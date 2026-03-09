КСИР объявил о принесении присяги на верность Моджтабе Хаменеи

Корпус стражей исламской революции (КСИР) принес присягу на верность новому верховному лидеру Сейиду Моджтабе Хаменеи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранское агентство Tasnim, об этом говорится в заявлении КСИР.

В заявлении подчёркивается, что КСИР готов выполнять указания Хаменеи.

"Избрание Моджтабы Хаменеи означает новый рассвет и начало новой эпохи в Исламской Республике. Мы заявляем о своём уважении, верности и повиновении лицу, избранному Советом экспертов", - говорится в заявлении.