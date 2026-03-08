Нидерланды выразили солидарность с Азербайджаном

8 марта министр иностранных дел Королевства Нидерландов Том Берендсен позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о растущей напряженности в регионе. Министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию об атаках беспилотников, совершенных Ираном против территории Азербайджана, и о ситуации в области безопасности, подчеркнув, что эти действия являются неприемлемыми и направлены против суверенитета и территориальной целостности страны.

Министр Том Берендсен выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, решительно осудил нападения и отметил важность обеспечения региональной стабильности. Он также поблагодарил Азербайджан за содействие в оперативной эвакуации граждан Нидерландов.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Нидерландами, а также другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

17:09

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Day.Az, об этом глава МИД Нидерландов написал на своей странице в социальной сети X.

Глава МИД Нидерландов выразил солидарность с Азербайджаном после недавних атак беспилотников на Нахчыван и отметил, что Нидерланды осуждают этот удар.

Стороны также обсудили важность снижения напряженности и проявления сдержанности. Было отмечено, что Азербайджан по-прежнему играет важную роль в предотвращении дальнейшей эскалации.

Во время телефонного разговора также обсуждался вопрос безопасного возвращения туристов, оставшихся в регионе.

Кроме того, стороны обсудили возвращение на родину пассажиров, которые по различным причинам остаются в регионе и не имеют возможности вернуться.