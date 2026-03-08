https://news.day.az/sport/1820826.html Мбаппе отправится в сборную Франции даже с травмой Нападающий футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе, несмотря на травму колена, отправится в расположение сборной Франции. Как передает Day.Az со ссылкой на AS, французский форвард все равно присоединится к национальной команде для тренировочного сбора в США и не останется в Мадриде.
Мбаппе отправится в сборную Франции даже с травмой
Нападающий футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе, несмотря на травму колена, отправится в расположение сборной Франции.
Как передает Day.Az со ссылкой на AS, французский форвард все равно присоединится к национальной команде для тренировочного сбора в США и не останется в Мадриде.
Уточняется, что его присутствие в лагере сборной связано с коммерческими обязательствами перед спонсорами, а точные сроки восстановления Мбаппе пока не известны.
Напомним, что в марте сборная Франции проведет товарищеские матчи против Бразилии и Колумбии в рамках подготовки к чемпионату мира.
Из-за травмы колена Мбаппе уже пропустил несколько последних матчей "Реала".
