Мбаппе отправится в сборную Франции даже с травмой

Нападающий футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе, несмотря на травму колена, отправится в расположение сборной Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на AS, французский форвард все равно присоединится к национальной команде для тренировочного сбора в США и не останется в Мадриде.

Уточняется, что его присутствие в лагере сборной связано с коммерческими обязательствами перед спонсорами, а точные сроки восстановления Мбаппе пока не известны.

Напомним, что в марте сборная Франции проведет товарищеские матчи против Бразилии и Колумбии в рамках подготовки к чемпионату мира.

Из-за травмы колена Мбаппе уже пропустил несколько последних матчей "Реала".