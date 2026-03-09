Сборная Азербайджана объявила состав на Кубок чемпионов ФИБА 3x3

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 объявила состав на Кубок чемпионов ФИБА, в котором команда выступит впервые.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в состав национальной команды вошли Арике Картер, Александра Молленхауэр, Татьяна Денискина и Брианна Фрейзер.

Сборная Азербайджана сыграет в группе B. 13 марта команда встретится с Канадой и Таиландом. Матчи начнутся в 13:20 и 16:05 соответственно.

14 марта соперником сборной станет команда Испании. Эта встреча стартует в 12:30.

Отметим, что победитель турнира получит право выступить в Кубке чемпионов ФИБА 3x3 2027, чемпионате мира 2027 года, а также в олимпийском квалификационном турнире к Играм 2028 года.