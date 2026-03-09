На азербайджано-иранской границе вновь разрешен ввоз и вывоз грузов

Въезд и выезд через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран для перевозки грузов всеми видами транспортных средств (в том числе для транзитных перевозок) восстановлен с 10:00 сегодняшнего дня.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

Отметим, согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики №66 от 5 марта 2026 года, въезд и выезд через государственную границу между Азербайджаном и Ираном для перевозки грузов всеми видами транспортных средств (в том числе для транзита) ранее был временно приостановлен.