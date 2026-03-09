https://news.day.az/world/1820989.html Иран выпустил баллистическую ракету в сторону Турции Иран выпустил баллистическую ракету в сторону Турции. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции. По данным ведомства, баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, вошла в воздушное пространство Турции и была перехвачена системами противовоздушной обороны НАТО.
По данным ведомства, баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, вошла в воздушное пространство Турции и была перехвачена системами противовоздушной обороны НАТО.
Сообщается, что обломки ракеты упали в районе города Газиантеп. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
