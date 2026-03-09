Иран выпустил баллистическую ракету в сторону Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

По данным ведомства, баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, вошла в воздушное пространство Турции и была перехвачена системами противовоздушной обороны НАТО.

Сообщается, что обломки ракеты упали в районе города Газиантеп. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.