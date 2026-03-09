Глава МИД Сомали осудил иранскую дроновую атаку на Азербайджан

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисалам Абди Али позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора обсуждались военная эскалация на Ближнем Востоке, а также дроновая атака Ирана на Азербайджан.

Было подчеркнуто, что такие шаги направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и представляют угрозу стабильности в регионе, и сомалийская сторона решительно осуждает эти атаки. Стороны отметили важность соблюдения норм и принципов международного права, а также предотвращения дальнейшей эскалации напряженности для региональной и глобальной безопасности.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Сомали, включая политический диалог, сотрудничество в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В этом контексте была отмечена важность роли, которую играет Сомали как непостоянный член Совета безопасности ООН.