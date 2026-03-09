Мартовский вечер в Баку - от современных мотивов до шедевров мировой музыки

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева была представлена новая концертная программа Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, сообщает Day.Az.

Программа вечера отличалась жанровым и стилистическим многообразием, объединяя произведения разных эпох и музыкальных традиций. Открыло концерт произведение молодого автора Ариа Торканбури "Aşıqsayağı", которое прозвучало впервые и вызвало живой интерес у публики. В сочинении органично переплетаются современные музыкальные интонации с мотивами, навеянными традициями ашугского искусства.

Продолжением программы стало произведение французского композитора Лили Буланже "Печальный вечер". Утончённый, эмоционально насыщенный музыкальный язык композитора в исполнении оркестра прозвучал особенно проникновенно, создавая атмосферу тонкой лирической созерцательности.

Кульминацией концерта стала сюита из балета "Чудесный мандарин" выдающегося венгерского композитора Белы Бартока. Это произведение, отличающееся напряжённой драматургией, мощной энергетикой и яркой оркестровкой, стало эффектным и запоминающимся завершением вечера.

Музыкальный вечер сопровождался овациями, оставив у слушателей яркие впечатления от встречи с произведениями мировой симфонической музыки.

