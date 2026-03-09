Полина Рагимова завоевала Кубок Греции с "Паниониосом"

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова стала обладательницей Кубка Греции вместе с афинским клубом "Паниониос". В финальном поединке, состоявшемся в Халкиде, столичная команда одержала победу над клубом "Тирас" со счетом 3:1.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, этот триумф стал первым завоеванным Кубком в истории волейбольной секции "Паниониоса".

Полина Рагимова внесла ключевой вклад в итоговый результат, набрав 19 очков и став самым результативным игроком в составе победительниц. Матч продолжался 114 минут и завершился со счетом 25:17, 25:15, 25:27, 25:20 по партиям. Элица Василева-Атанасиевич принесла команде 17 очков, а Бьянка Ристичевич набрала 14 баллов. Решающим фактором победы стало превосходство "Паниониоса" на блоке, где игроки афинского клуба заработали 22 очка против 8 у оппоненток. Самым ценным игроком финальной встречи была признана либеро Мария-Айкатерини Ксантопулу.

Отметим,что команда пришла к этому достижению в условиях недавней смены главного тренера, когда за две недели до финала коллектив покинул Драган Нешич. Исторический успех в Кубке Греции подтвердил статус "Паниониоса" как одного из фаворитов сезона после значительного