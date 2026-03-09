https://news.day.az/officialchronicle/1821029.html Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану 9 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Новость обновляется
9 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава нашего государства осудил ракетную атаку на территорию Турецкой Республики, выразил поддержку братскому турецкому народу.
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Азербайджана за телефонный звонок и его позицию.
