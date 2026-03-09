https://news.day.az/world/1821020.html США начали эвакуацию сотрудников консульства в Турции США эвакуируют часть сотрудников консульства в турецкой Адане на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщили на сайте дипмиссии США в Турции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Сообщается, что генконсульство США в Адане приостановило оказание всех консульских услуг.
США начали эвакуацию сотрудников консульства в Турции
США эвакуируют часть сотрудников консульства в турецкой Адане на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщили на сайте дипмиссии США в Турции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что генконсульство США в Адане приостановило оказание всех консульских услуг. Гражданам США рекомендуют обращаться в посольство США в Анкаре или генконсульство Стамбуле.
Из сообщения следует, что сотрудники американского правительства, не занятые в чрезвычайных ситуациях, должны покинуть консульство в Адане из-за угрозы безопасности.
Ранее мы сообщали, что Иран выпустил баллистическую ракету в сторону Турции.
