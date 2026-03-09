В США узнали готовящейся сделке с Кубой

Власти США готовят экономическое соглашение с Кубой, о котором может быть объявлено в ближайшее время. Об этом пишет газета USA Today со ссылкой на источники в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, детали предполагаемого соглашения между США и Кубой и точные сроки пока неизвестны. Однако соглашение может включать в себя смягчение ограничений на поездки американцев в Гавану.

Кроме того, в рамках соглашения прорабатываются возможности покинуть остров для президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и остаться на нем для семьи Кастро. Документ, как утверждается, еще содержит разделы по использованию портов, энергетике и туризму.