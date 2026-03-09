Ненефтяной экспорт Азербайджана уверенно растет - о результатах диверсификации

Автор: Назрин Абдул

Азербайджан в последние годы проводит последовательную политику по снижению зависимости от нефтяного сектора и развитию ненефтяной экономики. В рамках этой стратегии создаются новые производственные мощности в промышленности, сельском хозяйстве и сфере переработки, а также расширяется география экспорта. Согласно обзору Export Review, представленному Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (CAERC), в январе 2026 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг 268,4 млн долларов. Этот рост можно рассматривать как результат политики экономической диверсификации страны.

В январе экспорт продовольственной продукции увеличился на 22,6% и составил 103 млн долларов. В частности, экспорт сахара вырос на 169,3%, хлопковой пряжи - на 137,6%, растительных и животных масел - на 90,8%, алюминиевой продукции - на 39,5%, фруктов и овощей - на 32,1%, хлопкового волокна - на 23,2%, чая - на 20,9%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 14,2%.

Экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 32,6% и достиг 85,7 млн долларов, тогда как экспорт продукции агропромышленного комплекса составил 21,9 млн долларов. В целом совокупный экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции вырос на 23,8% - до 107,6 млн долларов.

В структуре ненефтяного экспорта первое место заняло золото (33 млн долларов), второе - очищенный фундук (29 млн долларов), третье - свежая хурма (22,3 млн долларов). Эти показатели свидетельствуют о том, что Азербайджан укрепляет конкурентные позиции как в сельскохозяйственной, так и в промышленной продукции.

В январе 2026 года в структуре ненефтяного экспорта Азербайджана выделились пять основных направлений:

Россия - 77 млн долларов (снижение на 11 млн). Несмотря на то что Россия остается традиционным рынком для азербайджанской продукции, сокращение связано с колебаниями курса рубля, таможенными ограничениями и ростом внутреннего производства в самой России.

Швейцария - 38,6 млн долларов (рост на 16,4 млн). Увеличение показателя в основном связано с экспортом золота и металлов. На это также повлияло расширение деятельности компании AzerGold.

Грузия - 31,6 млн долларов (рост на 5,1 млн). Увеличению экспорта способствовали активизация приграничной торговли и рост спроса на сельскохозяйственную продукцию.

Турция - 31,5 млн долларов (снижение на 5,6 млн). Сокращение связано с усилением конкуренции, ростом внутреннего производства и валютными факторами.

Украина - 15,2 млн долларов (снижение на 6,6 млн). Военные действия и экономическая нестабильность ограничили экспорт в эту страну.

Такая динамика показывает, что Азербайджану необходимо и дальше расширять географию экспорта и искать новые рынки сбыта.

Отдельно стоит отметить активное участие в ненефтяном экспорте как государственных, так и частных компаний. Государственные предприятия в основном лидируют в промышленной и стратегической продукции, тогда как частные компании занимают заметные позиции в сельском хозяйстве и переработке. Такое взаимодействие обеспечивает преимущества как в развитии инфраструктуры, так и в повышении производственных возможностей и конкурентоспособности.

Под инфраструктурой и доступом к рынкам прежде всего понимается создание государством благоприятных условий для экспорта - развитие логистики, совершенствование таможенных механизмов и использование дипломатических возможностей. В свою очередь, повышение производства и конкурентоспособности связано с тем, что частный сектор наращивает производственные мощности, внедряет инновации и поставляет продукцию, соответствующую требованиям рынка.

Таким образом, государственно-частное партнерство делает экспортную структуру более устойчивой и способствует укреплению позиций Азербайджана на мировых рынках ненефтяной продукции.

Среди государственных предприятий лидируют AzerGold, SOCAR Polymer и Azeraluminium, которые специализируются на промышленной и металлургической продукции. В свою очередь, среди частных компаний выделяются AGRARCO, Prime Cotton и Baku Steel Company, активно работающие в сфере сельского хозяйства и переработки.

Такой баланс показывает, что при эффективном государственно-частном партнерстве промышленность и сельское хозяйство могут развиваться параллельно в рамках экспортной структуры. Роль государства заключается в создании инфраструктуры, предоставлении финансовой поддержки и обеспечении доступа к внешним рынкам. Частный сектор, в свою очередь, должен сосредоточиться на повышении эффективности, внедрении инноваций и производстве продукции, соответствующей требованиям международных рынков.

В целом рост ненефтяного экспорта Азербайджана является успешным результатом политики экономической диверсификации. Вместе с тем снижение показателей на отдельных рынках показывает, что расширение географии экспорта, диверсификация товарной структуры и повышение конкурентоспособности остаются ключевыми задачами. Государственно-частное партнерство может стать основным механизмом в этом процессе: государство обеспечивает доступ к рынкам, а частный сектор стимулирует производство и экспорт.