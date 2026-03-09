Албания решительно осуждает ракетную атаку на Турцию.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

"То, что это уже вторая подобная атака за последние дни, вызывает глубокую тревогу и еще раз подчеркивает агрессивный и дестабилизирующий характер действий Ирана", - написал он на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что Турция является другом и стратегическим партнером Албании, а усилия Ирана по распространению напряженности через атаки на соседние страны крайне опасны. "Такие действия могут еще больше обострить ситуацию и представляют серьезную угрозу региональной и международной безопасности", - отметил премьер.

Эди Рама также выразил признательность НАТО за быструю реакцию в защите территорий, воздушного пространства и граждан Альянсии, подчеркнув поддержку Турции и всех союзников в обеспечении безопасности и единства Альянса.

Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило о перехвате ракеты, выпущенной из Ирана. По информации ведомства, она была уничтожена силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье.