Двое азербайджанских борцов вышли в финал чемпионата Европы

В Сербии стартовал чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.
Как сообщает Day.Az, азербайджанский борец вольного стиля Васиф Багиров, выступающий в весовой категории до 57 кг, в полуфинале одержал победу над представителем Грузии Николозом Бочоришвили со счетом 6:2 и вышел в финал.
Сабухи Амирасланов, представляющий Азербайджан в весовой категории до 79 кг, вышел в финал, победив в полуфинале грузина Георгия Гогричиани со счетом 4:1.
Другой азербайджанский борец Зафар Алиев, выступающий в весовой категории до 97 кг, проиграл украинцу Ивану Примаченко со счетом 2:6 в полуфинале и завтра будет бороться за бронзовую медаль.
