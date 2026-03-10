Дональд Трамп ищет замену новому верховному лидеру Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает кандидатуру для замены нового верховного лидера Ирана.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу CBS News.

Кроме того, как сообщила журналист CBS News Цзян Вэйцзя на своей странице в соцсети X, Трамп заявил, что военная операция против Ирана фактически завершена.

"Я считаю, что война, по большому счету, завершена. У них не осталось ни флота, ни коммуникаций, ни авиации", - подчеркнул президент США. По его словам, операция проходит "с серьезным опережением" графика.

Трамп также отметил, что ему "нечего сказать" избранному на пост верховного лидера Ирана Моджтабе Хаменеи. Заявив, что рассматривает кандидатуру для замены нового лидера исламской республики, американский лидер при этом не привел никаких подробностей.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.