От Голливуда к Каспию - в Баку состоялась премьера мюзикла "Ла-Ла Ленд"

Музыка, свет софитов, яркие танцевальные номера и атмосфера большого города - в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялась премьера мюзикла "Ла-Ла Ленд" в постановке театральной студии Jam SS, сообщает Day.Az.

Спектакль, посвященный Международному женскому дню - 8 Марта, подарил зрителям увлекательную историю. Зрители словно перенеслись из Баку в Лос-Анджелес. Молодые режиссеры и постановщики Диляра Мурсалова и Маргарита Исмаилова создали на сцене атмосферу большого города, где герои ищут свое место между любовью, амбициями и стремлением к успеху.

Главные роли исполнили Маргарита Исмаилова и Джейлан Бабаев. Их дуэт стал сердцем спектакля - трогательным, эмоциональным и искренним. Актеры не только убедительно прожили историю своих персонажей, но и наполнили ее живым вокалом и сильной сценической энергетикой, благодаря чему зрители с первых минут оказались вовлечены в драматизм происходящего.

Особую выразительность постановке придала хореография Диляры Мурсаловой. Танцевальные номера органично вплетались в сюжет, придавая сценам легкость, романтичность и кинематографическую плавность.

Отдельным украшением спектакля стало живое музыкальное сопровождение. На сцене дебютировала группа Rumors Band, для которой этот вечер стал первым опытом работы в театральном формате. Живая музыка, вокал и драйв музыкантов сделали постановку еще более динамичной и эмоциональной.

Спектакль продолжительностью около часа и пятнадцати минут пролетел практически на одном дыхании. Танцы, яркие вокальные партии и выразительные сценические композиции сложились в единое театрально-музыкальное полотно, удерживая внимание зала до самого финала.

И финал действительно заставил задуматься. История "Ла-Ла Ленд" - это не только романтический сюжет, но и размышление о цене мечты. Герои достигают профессионального успеха, но их любовь остается в прошлом, оставляя после себя легкую грусть и пространство для личных выводов.

Публика тепло приняла постановку, высоко оценив артистизм исполнителей и масштаб проделанной работы яркими овациями.

Спектакль создан под руководством директора театральной студии Азиза Азизова. Сегодня Jam SS остается единственной театральной труппой в Баку, системно работающей в жанре мюзикла, объединяя в одном проекте драматический театр, вокал, живую музыку и хореографию.

По мнению зрителей, уровень постановки и исполнительского мастерства ничуть не уступает лучшим традициям мирового музыкального театра - от Бродвея до ведущих сцен Европы.

Премьера стала ещё одним важным шагом в развитии жанра мюзикла в Азербайджане и показала, что музыкальный театр в стране продолжает уверенно развиваться.

