Не снимайте деньги в банкоматах в эти часы

Рост случаев мошенничества у банкоматов начинает вызывать беспокойство у людей. Особенно высокий риск несут операции, совершаемые поздно ночью и ранним утром. Обычная операция по снятию наличных может закончиться копированием данных карты и полным опустошением счета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, мошенники за короткое время устанавливают на банкоматы специальные устройства для копирования карт и покидают место. Эти устройства трудно заметить с первого взгляда, и через них пользователи, сами того не подозревая, передают свои данные преступникам. Кроме того, размещенные на экранах поддельные инструкции также позволяют злоумышленникам получить PIN-коды.

Наиболее высокий риск наблюдается в период с 22:00 до 06:00. В это время вокруг мало людей, а слабое освещение облегчает работу преступников. Основными целями мошенников считаются банкоматы в местах с недостаточным видеонаблюдением.

Хотя банки постоянно отслеживают подозрительные операции и применяют дополнительные меры безопасности, личная внимательность по-прежнему остается самым важным способом защиты. В целях безопасности рекомендуется проводить операции преимущественно в дневное время и пользоваться банкоматами, расположенными в хорошо освещённых и людных местах.