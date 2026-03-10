Еще 195 граждан Азербайджана эвакуированы из ОАЭ

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с военной ситуацией на Ближнем Востоке проведена очередная эвакуация граждан Азербайджана, находившихся в городах Абу-Даби и Дубай Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечается, что в последние несколько дней благодаря усилиям посольства Азербайджана в ОАЭ и Генерального консульства в Дубае была проведена регистрация граждан, желающих вернуться на родину.

Затем граждане были доставлены в аэропорт Омана специальными автобусами, выделенными дипломатическими представительствами Азербайджана, при координации посольства страны в Омане. Оттуда они были отправлены в Азербайджан специальным рейсом авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

"Этим рейсом на родину возвращаются 195 граждан Азербайджана, один гражданин Türkiye и два иностранных гражданина, имеющих вид на жительство в Азербайджане. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, и безопасность наших граждан остаётся одним из приоритетных направлений", - сообщили в ведомстве.