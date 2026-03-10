В Иране пригрозили уничтожать американские HIMARS

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X поблагодарил центральное командование ВС США (CENTCOM) за признание о реактивных системах залпового огня (РСЗО) HIMARS, передает Day.Az.

"Спасибо CENTCOM за признание того, что вы используете территорию наших соседей для развертывания систем HIMARS против нашего населения", - говорится в сообщении.

По словам министра, "никто не должен жаловаться", если Иран уничтожит при помощи своих ракет эти американские системы, где бы они ни находились.

Ранее мы сообщали, что Арагчи высказался о переговорах с США.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.