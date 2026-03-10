Пользователей Android предупредят о приложениях, разряжающих смартфон

Google начала внедрять в магазине приложений Google Play предупреждения о программах, которые могут чрезмерно расходовать заряд батареи устройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на 9to5Google, с 1 марта 2026 года на страницах некоторых приложений для Android появилось уведомление о том, что программа может потреблять больше энергии, чем ожидается, из-за высокой фоновой активности.

Одновременно компания запустила новый показатель, который позволяет разработчикам отслеживать, как часто их приложения "пробуждают" устройство.

В компании отметили, что приложения, регулярно превышающие порог по показателю Excessive Partial Wake Lock в разделе Android vitals, могут столкнуться с ограничениями в продвижении. В частности, на их страницах могут появляться предупреждения, а сами приложения могут исключаться из рекомендаций и тематических подборок.

При этом приложения, превышающие установленный порог, но приносящие очевидную пользу пользователю, не будут подвергаться санкциям. К таким случаям относятся, например, воспроизведение музыки, использование геолокации или передача данных по инициативе пользователя.